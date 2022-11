Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea: en recul après son CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 14:40









(CercleFinance.com) - Altarea recule de près de 2% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 2,04 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2022, en repli de 0,8%, malgré une 'bonne performance opérationnelle sur l'ensemble des métiers'.



Le groupe immobilier revendique une croissance des ventes de logements neufs (+6% en valeur) tirées par les ventes aux particuliers, ainsi qu'une forte progression des loyers en commerce (+11,6%) dont +4,9% à périmètre constant.



'Nos équipes ont su faire face à l'ensemble des vents contraires et Altarea est en mesure de maintenir une trajectoire de croissance de son FFO pour 2022 sous réserve d'une non-dégradation accrue d'ici la fin de l'année', déclare son président Alain Taravella.





Valeurs associées ALTAREA Euronext Paris -1.35%