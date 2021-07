Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea : en négociations pour acquérir Primonial Cercle Finance • 01/07/2021 à 08:54









(CercleFinance.com) - Altarea annonce entrer en négociations exclusives avec les actionnaires et le management du groupe Primonial, en vue d'acquérir 60% de son capital au premier trimestre 2022 et le solde au premier trimestre 2024. Le périmètre de l'opération comprend les activités d'asset management immobilier et de distribution, ainsi qu'une participation minoritaire de 15% dans La Financière de l'Echiquier, les 85% du capital restants étant conservés par les actionnaires actuels. Les procédures d'information et de consultation du personnel ont été engagées. La réalisation de l'opération est soumise aux conditions suspensives habituelles, dont les autorisations réglementaires et l?approbation de l'Autorité de la concurrence.

