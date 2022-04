Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea: démarrage d'une opération Cogedim à Port de Bouc information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - Cogedim annonce la pose en début de semaine de la première pierre du 'Domaine Bleu Nature', une opération de 402 logements, dont 88 sociaux, à Port de Bouc (Bouches du Rhône) dont la livraison est prévue à partir de l'été 2023.



Situé boulevard Pierre Semard, à quelques minutes à pied de toutes les commodités, cet ensemble propose des appartements, déclinés du 2 au 5 pièces, qui se prolongent tous par un espace extérieur ouvert sur un panorama avec la mer à l'horizon.



'La qualité de ces futurs logements s'inscrit dans la droite ligne des 10 engagements pris par Cogedim au mois de juin 2021 pour répondre aux attentes des Français sur le logement, en particulier en matière de santé, bien-être et d'éco-responsabilité', affirme-t-il.





Valeurs associées ALTAREA Euronext Paris +1.47%