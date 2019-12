Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea Cogedim : VEFA signé pour deux actifs Cercle Finance • 12/12/2019 à 14:18









(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM France annonce la signature de deux VEFA (vente en état futur d'achèvement) de bureaux en région pour le compte de sa SCPI Accimmo Pierre auprès d'Altarea Cogedim, pour un volume total de plus de 50 millions d'euros. 'Ce partenariat avec Altarea Cogedim a permis d'identifier dans leurs projets de développement deux profils de pré-commercialisation différents permettant d'allier une pérennité des flux locatifs à long terme et une création de valeur', explique-t-il. Implantés à Aix-en-Provence et à Nantes, ces projets, qui totalisent une surface totale de bureaux de près de 16.000 m², sont situés dans des zones tertiaires établies de ces deux principaux marchés régionaux. Leur livraison est prévue entre 2020 et 2022.

Valeurs associées ALTAREA Euronext Paris -0.10%