Altarea Cogedim : une solide publication sur 9 mois Cercle Finance • 07/11/2019 à 18:10









(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim a fait état, ce jeudi soir, d'une progression nette de ses revenus. Ainsi, le chiffre d'affaires est ressorti à 1,9 milliard à fin septembre, soit une augmentation de +21% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2018. Le développeur immobilier a ainsi confirmé ses objectifs à court terme. Il indique notamment souhaiter dégager un FFO compris entre 17,5 et 17,7 euros par action, après prise en compte de l'effet de dilution du paiement en titres du dividende 2018. Il sera proposé un dividende, au titre de 2019, de 13 euros par action.

Valeurs associées ALTAREA Euronext Paris -0.93%