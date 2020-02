Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea Cogedim : résidence inaugurée à Saint-Cyr-l'Ecole Cercle Finance • 03/02/2020 à 14:31









(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim annonce l'inauguration, à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines), de la résidence 'La Favorite', nouvelle adresse composée de 80 logements en accession à la propriété et d'une moyenne surface en pied d'immeuble. Cette résidence, développée en copromotion avec EDELIS, offre à ses résidents des appartements, allant du studio au 5 pièces avec balcon ou terrasse, et jardin privatif pour les appartements en rez-de-chaussée. Située au coeur du nouveau quartier Plaine de vie aménagé par Grand Paris Aménagement, 'La Favorite' est localisée à 500m de la future gare Tangentielle ouest et à 1,5km de la gare RER C Saint-Cyr-l'Ecole, ainsi qu'à 12 minutes à pied du centre-ville.

