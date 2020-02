Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea Cogedim : remporte un appel à projets à Paris Cercle Finance • 19/02/2020 à 16:39









(CercleFinance.com) - Le groupe Altarea Cogedim annonce ce mercredi avoir remporté, avec Histoire & Patrimoine et CDC Habitat, l'appel à projets sur la façade Denfert à Paris. 'Nommé 'La Collective', ce projet compose la future porte d'entrée de l'écoquartier Saint-Vincent-de-Paul depuis l'avenue Denfert-Rochereau', explique Altarea Cogedim.

Valeurs associées ALTAREA Euronext Paris -0.74%