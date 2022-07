Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea: augmentation de capital réservée aux salariés information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 10:33









(CercleFinance.com) - Altarea fait part du succès de son augmentation de capital réservée aux salariés, avec un montant total de souscription de 9,26 millions d'euros, pour un prix fixé à 112,19 euros après décote conformément à la législation en vigueur.



L'augmentation de capital réservée au FCPE des salariés s'est traduite le 19 juillet par la création de 82.533 actions nouvelles admises aux négociations sur Euronext Paris. Le capital social du groupe immobilier est désormais divisé en 20.375.804 actions.





