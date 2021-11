Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea : augmentation de capital et dividende information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 10:38









(CercleFinance.com) - Altarea annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant d'environ 350 millions d'euros, dont le produit net sera utilisé dans le cadre du financement de l'acquisition des titres de Primonial, annoncée le 30 juin dernier. Le groupe immobilier annonce également son intention de proposer à l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2021, la distribution d'un dividende de 9,75 euros par action au titre de l'exercice en cours (contre 9,50 euros par action précédemment). 'Ce dividende bénéficiera également aux actions émises dans le cadre de l'augmentation de capital annoncée ce jour, qui entraînera une augmentation d'environ +14% du nombre d'actions en circulation', précise-t-il.

Valeurs associées ALTAREA Euronext Paris +0.22%