Altarea: AltaGroupe dépasse les 25%

(CercleFinance.com) - La SAS AltaGroupe a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 5 juillet, les seuils de 25% du capital et des droits de vote d'Altarea et détenir 25,26% du capital et des droits de vote, au résultat de l'exercice de l'option de paiement du dividende 2023 en actions.



À cette occasion, le concert composé d'Alain Taravella, Jacques Nicolet et Jacques Ehrmann n'a franchi aucun seuil et détient, au 5 juillet, 10.110.259 actions Altarea, soit 46,18% du capital et des droits de vote du groupe immobilier.





Valeurs associées ALTAREA 88,30 EUR Euronext Paris -1,45%