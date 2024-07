Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Altarea: acquisition de Prejeance Industrial finalisée information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Altarea annonce avoir finalisé l'acquisition de Prejeance Industrial auprès de Repsol, opération qui vient compléter son dispositif de développement d'installations photovoltaïques en France mis en oeuvre en 2023.



Spécialisée dans les projets photovoltaïques en toitures de petites et moyennes tailles, cette société détient et exploite un parc d'une puissance totale installée de plus de 42 MWc en France et développe un pipeline de projets maitrisés de près de 400 MWc.



L'investissement s'élève à environ 140 millions d'euros, dont environ 25 millions de goodwill et 115 millions de centrales solaires en exploitation, en construction et en montage. Prejeance Industrial sera consolidé à compter du second semestre 2024.





