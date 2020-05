Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altamir : reprend des couleurs après l'ANR à fin mars Cercle Finance • 21/05/2020 à 14:10









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% aujourd'hui après un repli hier de -1,8%. L'ANR à fin Mars ressort en décroissance séquentielle de -12.7% par rapport à fin 2019, à 24.21E (contre 27.75E). ' Plusieurs facteurs expliquent cette évolution, mais le principal tient à la baisse des multiples utilisés pour valoriser les sociétés en portefeuille ' indique Oddo. Oddo indique que la situation de trésorerie nette ressort à 34.3 ME, en baisse à cause de la fair value du fonds obligataire dans lequel Altamir avait placé une partie de sa trésorerie. ' Nous préférons attendre la publication de l'ANR T2 avant de modifier notre OC et notre recommandation, l'impact sur le T1 n'étant que peu impacté par rapport au T2 ' rajoute Oddo. Oddo confirme son conseil à Neutre sur la valeur avec un objectif de 14,40 E.

Valeurs associées ALTAMIR Euronext Paris +0.24%