Altamir: le niveau d'activité s'est maintenu en 2022

(CercleFinance.com) - La société de private equity Altamir a fait état vendredi soir du maintien d'un bon niveau d'activité en 2022 dans un contexte géopolitique et économique jugé 'dégradé'.



L'entreprise, qui collabore avec les fonds gérés par Apax Partners, dit avoir investi 184,5 millions d'euros sur l'année, contre 368,8 millions en 2021), dont 129,4 millions d'euros dans neuf nouvelles sociétés.



Parallèlement, Altamir a enregistré 123,9 millions d'euros de produits de cessions sur l'année, contre 636 millions en 2021, dont 36,1 millions issus de cinq cessions totales.



Dans un communiqué, la société explique que le marché du private equity a connu un ralentissement significatif en 2022 dans un environnement marqué par la baisse des marchés d'actions, le retour de l'inflation et la remontée des taux d'intérêt.



Altamir explique que les valorisations des sociétés, qui avaient atteint des niveaux très élevés, sont en train de s'ajuster du fait de la baisse des multiples et que les gérants attendent qu'elles reviennent à des prix plus raisonnables pour se positionner sur des opportunités d'investissement.



Au 31 décembre 2022, son portefeuille comprenait 69 participations, dont 28 dans le secteur de la technologie et des télécommunications.





