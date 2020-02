Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altamir : l'ANR dépasse le milliard d'euros Cercle Finance • 04/02/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - L'Actif Net Réévalué d'Altamir franchit la barre du milliard d'euros (ANR estimé) au 31 décembre 2019 contre 792,9 ME au 31 décembre 2018 et 886,4 ME au 30 septembre 2019. Après avoir enregistré une hausse de 16% sur le premier semestre, l'ANR a connu au deuxième semestre 2019 une nouvelle croissance à deux chiffres, portant sa progression sur l'ensemble de l'année à près de 30% (en incluant le dividende versé en juillet). ' L'année 2019 est à marquer d'une pierre blanche, avec une très forte rotation du portefeuille et un accroissement de près de 30% de l'ANR, qui atteint l'objectif long terme du milliard d'euros ' a déclaré Maurice Tchenio, Président d'Altamir Gérance.

