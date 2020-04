ALTAMIR : l'AG se tiendra à huis-clos le 28 avril

(AOF) - Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l'Assemblée générale d'Altamir se tiendra à huis-clos le 28 avril 2020 à 10 heures.

L'avis préalable à l'Assemblée générale, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a été publié le 23 mars au Bulletin des annonces légales obligatoires. L'avis de convocation sera publié le 13 avril au BALO et dans un journal d'annonces légales.

Compte-tenu de l'absence de faculté pour les actionnaires d'assister physiquement à l'Assemblée, ces derniers pourront 1 voter ou donner pouvoir au Président par correspondance en utilisant le formulaire prévu à cet effet et téléchargeable sur le site de la société (www.altamir.fr).

L'Assemblée fera l'objet d'une retransmission en différé disponible sur le même site internet.

Pour toutes questions relatives à l'Assemblée générale du 28 avril, la société d'investissement invite les actionnaires à lui envoyer un mail à l'adresse dédiée investors@altamir.fr .

