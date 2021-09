Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altamir : introduction en bourse réussie pour ThoughtWorks information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Altamir indique que la société ThoughtWorks, qu'il détient via le fonds Apax IX LP, a été introduite en bourse avec succès sur le Nasdaq le 15 septembre dernier, avec une hausse de 39% de son cours de bourse lors du premier jour de cotation pour clôturer à 29,29 dollars. 'A ce cours la valorisation de ThoughtWorks en juste valeur fait apparaître pour Altamir un uplift de 89% par rapport à la valorisation dans les comptes au 30 juin', souligne la société de private Equity. Le groupe d'investissement français ajoute que si cet accroissement de la valorisation se maintenait, cela se traduirait par une hausse d'environ un euro par action de son Actif Net Réévalué au 30 septembre.

Valeurs associées ALTAMIR Euronext Paris -1.04%