Altamir : hausse de 9% de l'ANR par action sur six mois

(CercleFinance.com) - Altamir affiche un Actif Net Réévalué (ANR) par action au 30 juin 2021 de 32,56 euros, après détachement d'un dividende de 1,09 euro en mai. En incluant le dividende, il a augmenté de 8,9% par rapport au 31 décembre 2020 et de 7,7% par rapport au 31 mars dernier. La société d'investissement revendique une activité très soutenue sur le premier semestre, avec plus de 195 millions d'euros investis et engagés, dont plus de 158 millions dans 10 nouvelles sociétés, ainsi que plus de 328 millions de produits de cession et revenus. La hausse de la valorisation du secteur Tech & Telco, qui explique une grande partie de la création de valeur, reflète les performances des sociétés présentes dans les solutions de communication et le SaaS, à l'exception de Marlink dont la valorisation a été abaissée.

