NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 237,50
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Altamir et Poujoulat : l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 13/11/2025 à 17:47

(AOF) - Altamir

Le groupe de private-equity diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Poujoulat

Le spécialiste des conduits de cheminée divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Valeurs associées

ALTAMIR
27,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
POUJOULAT
7,3000 EUR Euronext Paris +1,39%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

