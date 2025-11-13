Altamir et Poujoulat : l'agenda société France du jour

(AOF) - Altamir
Le groupe de private-equity diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Poujoulat
Le spécialiste des conduits de cheminée divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
(AOF) - Altamir
Le groupe de private-equity diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Poujoulat
Le spécialiste des conduits de cheminée divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
Des réfugiés soudanais de tous âges partis d'El-Facher racontent à l'AFP leur exode épuisant: la faim, la soif, les cadavres sur la route, les contrôles, les fouilles brutales, les scènes de violence. Certains ont dû parcourir à pied les 770 km qui séparent la ... Lire la suite
Le président ukrainien a imposé jeudi des sanctions contre un homme d'affaires considéré comme son ami proche et accusé d'avoir orchestré une vaste affaire de corruption, tentant ainsi d'endiguer l'une des pires crises politiques qu'il traverse depuis l'invasion ... Lire la suite
Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.
Le procès du Procureur général espagnol pour violation du secret judiciaire s'est achevé jeudi à Madrid et son jugement a été mis en délibéré, après six journées d'audiences inédites dans l'histoire moderne du pays. Álvaro García Ortiz, le plus haut magistrat du ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer