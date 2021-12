Altamir : cession de sa participation dans Unilabs

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Apax Partners LLP a annoncé la cession de la participation qu'elle détenait dans Unilabs à la holding danoise A.P. Moller. La transaction, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2022, représente pour Altamir un multiple d'environ 3,2 fois son prix de revient. L'uplift réalisé sur cette cession est de plus de 25% par rapport à la valorisation de la participation au 30 juin. Unilabs est un des leaders européens du secteur du diagnostic, offrant à la fois des services en médecine de laboratoire, en imagerie et en pathologie.

