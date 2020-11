Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altamir : cède ECi Software à Leonard Green and Partners Cercle Finance • 20/11/2020 à 17:49









(CercleFinance.com) - Altamir annonce la cession de la société ECi Software Solutions, qui était détenue via le fonds Apax IX LP, à Leonard Green and Partners, une société américaine de private equity. A l'issue de la transaction, Apax Partners LLP réinvestira, via le fonds Apax IX LP, une part minoritaire dans la société, indique Altamir. La transaction, qui devrait être finalisée en décembre 2020, représente pour Altamir un multiple d'environ 4,2X son prix de revient. ECi software solutions est un fournisseur de premier plan de solutions logicielles ERP aux petites et moyennes entreprises. La société compte plus de 22 000 clients dans le monde entier.

Valeurs associées ALTAMIR Euronext Paris -0.35%