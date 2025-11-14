Altamir, Biosynex, Cafom... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Altamir
L'actif net réévalué par action d'Altamir s'élève à 33,27 euros au 30 septembre 2025, après distribution d'un dividende de 1,06 euro par action. En incluant le dividende, il a reculé de 2,1% par rapport au 31 décembre 2024 (35,06 euros). Le société cotée de private equity a précisé qu'au 31 mars et au 30 septembre, elle ne réévalue que les sociétés cotées du portefeuille, ainsi que celles dont les cessions sont annoncées au cours du trimestre.
Biosynex
Biosynex a dévoilé que Chembio Diagnostic Systems, une filiale détenue à 100% et spécialisée dans le domaine du diagnostic Point of Care, avait reçu une subvention de 0,5 million de dollars de la part de la part de la Gates Foundation. Cette subvention doit servir au développement d'un test rapide visant à prédire le risque de prééclampsie chez les femmes enceintes présentant des symptômes compatibles avec cette pathologie.
Cafom
Sur l'ensemble de son exercice 2024-2025, Cafom a vu son chiffre d'affaires progresser de 4,5%, à 436,8 millions d'euros, ou de 6% hors Nouvelle-Calédonie. Le distributeur d'équipements de la maison en Europe et en Outre-Mer explique avoir réalisé cette performance dans un contexte peu dynamique pour le marché de l'ameublement. Dans le détail, le pôle de magasins Outre-Mer a généré un chiffre d'affaires annuel de 236,7 millions d'euros, en baisse de 1,1% dans un environnement de consommation contrasté, marqué par des tensions sociales.
Freelance.com
Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025.
