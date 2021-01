Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altamir : bientôt actionnaire de référence de Thom Group Cercle Finance • 25/01/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Alors que l'actionnaire majoritaire Bridgepoint a décidé de vendre sa participation dans Thom Group, Altamir et les fonds gérés par Amboise Partners SA vont également céder leur participation dans l'entreprise, générant un produit de quelque 104 ME pour Altamir. Par la suite, Altamir a prévu d'acquérir l'intégralité des actions de la holding du groupe Thom, avec à ses côtés l'équipe de direction ainsi que de nouveaux actionnaires. Altamir devrait investir 100 ME dans la nouvelle entité, devenant ainsi le premier actionnaire du groupe Thom. L'opération doit être finalisée en mars 2021 après information et consultation des instances représentatives du personnel de des entreprises concernées.

Valeurs associées ALTAMIR Euronext Paris +0.20%