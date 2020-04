Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altamir : assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 07/04/2020 à 14:02









(CercleFinance.com) - Dans le contexte de l'épidémie et des mesures administratives prises en conséquence, Altamir indique que son assemblée générale du 28 avril se tiendra sans présence des actionnaires, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Valeurs associées ALTAMIR Euronext Paris +2.66%