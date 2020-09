Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altamir : Apax Partners en négociations pour Odigo Cercle Finance • 23/09/2020 à 13:13









(CercleFinance.com) - Altamir annonce que son fonds Apax Partners SAS est entré en négociation exclusive avec Capgemini en vue d'acquérir Odigo, leader des solutions de Contact Center as a service (CCaaS) destinées principalement aux grandes entreprises. Plateforme cloud omnicanale accompagnant les entreprises dans la gestion de leurs interactions clients, Odigo compte environ 650 salariés. Elle accompagne aujourd'hui plus de 400.000 utilisateurs et plus de 200 clients dans près de 100 pays. 'Avec l'entrée d'Apax Partners au capital, Odigo viserait à accélérer sa croissance et son expansion internationale, grâce notamment à des projets d'innovations technologiques', explique la société de private equity.

