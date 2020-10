Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altamir : Apax cède sa participation dans SK FireSafety Cercle Finance • 06/10/2020 à 18:22









(CercleFinance.com) - Altamir annonce qu'Apax Partners a réalisé la cession de sa participation dans SK FireSafety Group à APi Group Corporation. SK FireSafety Group est un acteur européen spécialisé dans les produits et solutions de sécurité essentiels dans le domaine de la protection incendie. En janvier 2019, SK FireSafety avait cédé sa division AeroSafety afin de se recentrer sur la sécurité incendie, son coeur de métier.

