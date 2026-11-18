ALTAMIR : ANR d'Altamir en hausse de 4,6% sur 9 mois. Léger rebond de l'activité au 3ème trimestre

Paris, le 18 novembre 2026 – L'Actif Net Réévalué (ANR) par action s'établit à 33,81€ au 30 septembre 2026 , en hausse de 4,6 % par rapport au 31 décembre 2025 (32,32€).

Rappelons qu'au 31 mars et au 30 septembre, Altamir ne réévalue que les sociétés cotées du portefeuille ainsi que celles dont les cessions sont annoncées au cours du trimestre. A la différence des autres participations d'Altamir, les sociétés détenues au travers des fonds Altaroc Odyssey sont revalorisées avec un trimestre de décalage, soit au 31 mars et au 30 septembre.

Sur le troisième trimestre, l'ANR enregistre un léger recul de 0,4 % , lié aux frais de gestion.

PERFORMANCE

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 1 234,6M€ au 30 septembre 2026 (contre 1 239,5M€ au 30 juin 2026 et 1 179,9M€ au 31 décembre 2025).

Son évolution au cours du trimestre s'explique par les éléments suivants :



Management Accounts

En M€ Portefeuille Trésorerie (Dette) & Autres actifs et passifs Provision pour carried ANR 3 ème TRIMESTRE 2026 ANR 30/06/2026 1 601,3 (290,0) (71,8) 1 239,5 + Investissements 26,1 (26,1) - - - Cessions (3,7) 3,7 - - + Intérêts et autres produits financiers (dividendes inclus) - 0,2 - 0,2 +/- Variation positive ou négative de juste valeur (2,2) 36,2 0,4 34,4 +/- Achats et charges externes - (40,2) - (40,2) - Dividendes payés - (6,1) 6,8 0,7 ANR 30/09/2026 1 621,5 (322,2) (64,7) 1 234,6

ACTIVITE

a) 48,1M€ de produits de cession et revenus sur 9 mois – 32,8M€ au troisième trimestre

Sur les neuf premiers mois de l'année , 48,1M€ de produits de cession ont été générés.

Ils proviennent de deux cessions totales réalisées via les fonds Apax pour un montant de 34,4M€ , dont 29,2M€ liés à la cession de OnCourse Home Solutions , et 5,2M€ liés à la cession de Tosca .

Les cessions partielles ont représenté 10,1M€ , tandis que les cessions réalisées via les fonds Altaroc Odyssey , Apax Development et Apax Digital se sont élevées à 3,6M€ sur la même période.

Les produits de cession encaissés au cours du troisième trimestre s'élèvent à 32,8 M€ , résultant principalement des deux cessions totales (27,3M€ sur le trimestre) et de la cession d'actions Openlane (4,1M€).

b) 80,4M€ investis et engagés sur 9 mois – 43,1M€ investis et engagés au troisième trimestre

Sur les neuf premiers mois de l'année , le montant total des investissements et engagements s'élève à 80,4M€ dont 54,9M€ dans 6 nouvelles sociétés , 17,1M€ via les fonds Altaroc Odyssey , Apax Development II et Apax Digital II et 8,3M€ d'investissements complémentaires.

Au cours du troisième trimestre , Altamir a engagé et investi 36,8M€ dans 3 nouvelles sociétés via le fonds Apax XI LP :

16,2M€ dans Centor & Primary Packaging Plastics , deux sociétés issues du groupe Gerresheimer, leaders de l'emballage pharmaceutique et des flacons de médicaments sur prescription. L'ensemble représente 16 sites de production dans neuf pays, environ 2 400 salariés et a généré un chiffre d'affaires combiné d'environ 570 millions d'euros en 2025 ( transaction non finalisée au 30 septembre ) ;

13,4M€ dans Techoraco & Institutional Investor : techoraco est la plateforme événementielle mondiale de référence pour le secteur des infrastructures numériques et Institutional Investor est une plateforme leader de mise en relation des investisseurs institutionnels. Apax va regrouper les deux sociétés au sein d'un même portefeuille d'événements sans les fusionner, avec l'ambition d'y intégrer à terme d'autres marques complémentaires ( transaction non finalisée au 30 septembre ) ;

7,2M€ dans NextGen Security , un des spécialistes américains dans l'intégration de systèmes de sécurité. NextGen Security conçoit, installe et assure la maintenance de solutions de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion pour de grands clients multisites, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'éducation et des centres de données.

Altamir a par ailleurs investi 6,3M€ pour financer les appels des fonds Altaroc Odyssey .

TRESORERIE ET ENGAGEMENTS

Les comptes sociaux affichent au 30 septembre 2026 une trésorerie nette de -77,1M € (contre -71,9M€ au 30 juin 2026 et -56,7M€ au 31 décembre 2025). Altamir a signé deux accords de cession sur le marché secondaire portant sur une valeur d'actif net totale de 45M€ pour un encaissement de 42,3 M€ . Ces cessions permettront également de réduire de 31,6 M€ les engagements non appelés d'Altamir. La finalisation de ces deux opérations est prévue d'ici fin novembre.

Au 30 septembre 2026 le montant maximum des engagements d'Altamir s'établit à 264,4M€ (dont 51,7M€ engagés mais non encore appelés) auxquels s'ajoutent 119,7M€ de distributions pouvant être rappelées, principalement :

Pour le vintage 2023 : 159,2M€ , dont principalement :

133,9M€ dans le fonds Apax XI LP ;

21,6M€ dans Apax Development II ;

Pour le vintage 2019 : 191,0M€ , dont principalement :

71,7M€ dans le fonds Seven2 MidMarket X, dont 24,0M€ de distributions pouvant être rappelées ;

60,4M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax X LP ;

51,8M€ dans les fonds Altaroc Odyssey ;

4,8M€ dans le fonds Apax Digital II.

Pour le vintage 2016 : 33,9M€ , dont principalement :

14,0M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax MidMarket VIII ;

10,6M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax IX LP ;

6,1M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax MidMarket IX.

4. FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 30 SEPTEMBRE

Le fonds Apax X LP a annoncé la cession de sa participation dans Odido . L'opération envisagée prévoit le rachat, par le fonds Apax XI LP, de cette participation et de celle détenue par le co-investisseur Warburg Pincus. Le fonds Apax IX LP a annoncé la cession de la société GamaLife .

Apax Digital II a annoncé l'acquisition d'une société.

Par ailleurs les opérations de cessions en secondaire seront finalisées d'ici la fin du mois de novembre.

CALENDRIER 2027

Résultats 2026 et ANR au 31/12/2026 18 mars 2027, après bourse Assemblée Générale Annuelle 29 avril 2027 ANR au 31/03/2027 20 mai 2027, après bourse Résultats semestriels et ANR au 30/06/2027 15 septembre 2027, après bourse

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A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à plus de 1,2 Mds€. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir principalement au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Seven2 et Apax, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation de Seven2 et Apax (Tech et Telco, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Claire Peyssard Moses

Tél. : +33 6 32 34 38 97

E-mail : investors@altamir.fr

GLOSSAIRE

EBITDA : Earnings Before Interest, Depreciation and Amortisation, équivalent de l'Excédent Brut d'Exploitation

ANR : Actif net réévalué net d'impôt, part des Associés Commanditaires porteurs d'actions ordinaires

Croissance organique : croissance à périmètre et taux de change constants

Uplift : écart entre le prix de vente d'un actif et sa dernière valorisation dans nos livres préalablement à sa cession

Trésorerie nette : disponibilités diminuées des dettes financières à court terme.