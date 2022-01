Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Altamir a cédé sa participation dans la société Alain Afflelou information fournie par AOF • 06/01/2022 à 17:58



(AOF) - Altamir et les fonds gérés par Amboise Partners ont annoncé avoir cédé au 31 décembre 2021 leur investissement dans la société Alain Afflelou à des holdings détenues par Monsieur Alain Afflelou pour un montant global de 63 millions d'euros. En excluant l'opération de rachat de position secondaire dans le FPCI Apax France VII (renommé Aho20), Altamir réalise un multiple de 1,8 sur son investissement d'origine (2012).



La société de private Equity souligne qu'Alain Afflelou était la dernière participation du portefeuille issu de sa politique d'investissement historique, qui consistait à investir pari passu avec les fonds gérés par Apax Partners SA.



Altamir poursuit désormais la stratégie d'investissement mise en œuvre depuis 2011, qui consiste à investir principalement au travers des fonds gérés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP et en co-investissement aux côtés de ces mêmes fonds.



Elle peut également, comme annoncé au moment de l'OPA d'Amboise en 2018, saisir d'autres opportunités d'investissement pour accroître son exposition sur des marchés porteurs (Amérique du Nord ou Asie) ou pour investir avec un horizon de temps plus long que les fonds traditionnels de private equity lorsqu'une société présente un potentiel de croissance et de création de valeur encore très significatif.





