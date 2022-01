Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altamir: a cédé sa participation dans Alain Afflelou information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 18:01









(CercleFinance.com) - Altamir et les fonds gérés par Amboise Partners annoncent dans un communiqué avoir cédé leur investissement dans la société Alain Afflelou à des holdings détenues par Monsieur Alain Afflelou pour un montant global de 63ME.



En excluant l'opération de rachat de position secondaire dans le FPCI Apax France VII (renommé Aho20), Altamir réalise un multiple de 1,8X sur son investissement d'origine (2012).



' Altamir poursuit désormais la stratégie d'investissement mise en oeuvre depuis 2011, qui consiste à investir principalement au travers des fonds gérés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP et en co-investissement aux côtés de ces mêmes fonds ' indique la direction.





