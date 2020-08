Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom veut intégrer les "évolutions négatives" chez Bombardier dans les discussions Reuters • 10/08/2020 à 09:29









(Actualisé avec contexte et cours de Bourse) PARIS, 10 août (Reuters) - Alstom ALSO.PA a annoncé lundi qu'il tiendrait compte des "évolutions négatives et non prévues" apparues dans les derniers résultats financiers de Bombardier BBDb.TO dans les discussions à venir avec le groupe canadien, dont il prévoit de racheter la division ferroviaire. Les deux groupes ont obtenu le mois dernier un feu vert conditionnel de la Commission européenne à l'opération, valorisée 6,2 milliards d'euros et qui doit faire d'Alstom le numéro deux mondial du secteur derrière le chinois CRC 601766.SS . Bombardier a publié jeudi des résultats inférieurs aux attentes, marqués par une perte de 319 millions de dollars (271 millions d'euros) en raison notamment de l'augmentation des coûts de ses activités ferroviaires. Alstom réaffirme sa "forte conviction" dans l'intérêt stratégique de l'acquisition et se dit confiant dans sa capacité à "rétablir à moyen terme la rentabilité et les performances commerciales de Bombardier Transport". "Néanmoins, l'annonce des résultats trimestriels souligne des évolutions négatives et non prévues quant à Bombardier Transport, laquelle fait face actuellement à des difficultés, notamment par rapport aux informations disponibles en amont de l'annonce, le 17 février 2020, de l'acquisition envisagée de Bombardier Transport par Alstom", ajoute le communiqué du groupe français. "Alstom tiendra compte des conséquences de ces évolutions financières et opérationnelles lors des discussions à venir avec Bombardier." En Bourse de Paris, l'action Alstom perd 1,52% à 46,61 euros en début de séance. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

