Alstom : vers une cassure des 40,4E de mauvais augure ?. Cercle Finance • 18/03/2021 à 16:08









(CercleFinance.com) - Alstom ricoche sous 43,2E, bien loin des 49E testés fin janvier (autour du 20) et s'achemine vers le test des 40,4E. Une cassure serait de mauvais augure avec peu de supports décelables avant 37E et un probable retracement à suivre des 34,5E (plancher du 3 novembre 2020).

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -2.67%