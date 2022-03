Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : vers le comblement du 'gap' des 20,83E information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 10:28









(CercleFinance.com) - Alstom accélère son rebond (+9% à 20,5E): le titre qui vient de combler le 'gap' des 19E du 4 mars, se dirige vers le comblement imminent de celui du 20,83E du 3 mars.

Le 'gap' suivant est plus loin, 15% plus haut vers 23,66E (du 23/02) avant de tenter le retracement de l'ex-plancher historique des 27,5E du 23/03/2020 puis 20/12/2021.









Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +9.60%