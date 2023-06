Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom:vers l'intégration d'Atlas dans les locomotives Traxx information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 15:22









(CercleFinance.com) - Alstom fait savoir qu'une nouvelle étape importante a été franchie dans l'intégration du système de signalisation Atlas à bord de sa plate-forme de locomotives Traxx.



Ainsi, dès le 17 mai, la première locomotive Traxx équipée d'un système de signalisation Atlas a quitté le site de fabrication de locomotives d'Alstom à Kassel, en Allemagne.



La locomotive nouvellement convertie a été envoyée à l'anneau d'essai de Velim, en République tchèque, où elle subira un programme intensif de tests de deux mois.



Cette locomotive est la première de nombreuses variantes de locomotives qui seront équipées d'Atlas et subiront des tests, indique Alstom.



'La mise à niveau des locomotives Traxx d'Alstom vers notre dernier système de signalisation Atlas nous aidera à renforcer notre position sur le marché très concurrentiel des locomotives, tout en offrant à nos clients des avantages significatifs', souligne Franck Schleier, Vice-Président Plateforme Locomotives.





