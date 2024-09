Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: vente d'activités finalisée en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir finalisé la vente de ses activités de signalisation conventionnelle nord-américaine à Knorr-Bremse AG, faisant suite à l'accord signé le 19 avril dernier dans le cadre de son plan d'action global présenté en novembre 2023 pour renforcer son bilan financier.



La clôture de cette vente, pour un prix d'achat d'environ 690 millions de dollars, finalise ainsi le plan de désendettement de deux milliards d'euros de l'équipementier de transports, plan qui lui a permis de stabiliser sa notation en catégorie 'investissement'.



Alstom ajoute qu'il continuera à commercialiser sur le marché nord-américain des solutions de signalisation sur différents segments de marché, notamment des solutions de type CBTC (Communications Based Train Control) et ETCS (European Train Control System).





