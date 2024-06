Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: VBZ commande 12 trams supplémentaires à Zürich information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Alstom annonce qu'il va livrer douze trams supplémentaires aux VBZ (Verkehrsbetriebe Zürich - soit les entreprises de transport zurichoises) portant à 122 le nombre total de trams commandés.



A l'origine, les VBZ avaient passé une commande de 70 trams, avec une option qui pouvait être activée pour 70 trams supplémentaires.



VBZ a finalement fait jouer l'option pour commander 52 de ces véhicules optionnels.

' La commande montre que les VBZ sont très satisfaits de notre tram. La collaboration est excellente et les 60 trams Flexity utilisés enrichissent le paysage urbain de Zurich ', a expliqué en substance Marie Icardo, directrice d'Alstom Suisse.



Plus de 60 trams Flexity circulent déjà à Zurich. Ils sont tous équipés du système de sécurité moderne ODAS (Obstacle Detection Assistance System), qui aide le conducteur à détecter les obstacles.



' Nous remplaçons l'ancienne génération de véhicules Tram 2000 par le Flexity et continuons à faire avancer la modernisation', explique Marco Lüthi, Directeur de VBZ.



Les véhicules de la commande de base de 70 véhicules seront livrés d'ici fin 2024. Les véhicules optionnels seront livrés d'ici le printemps 2028.





