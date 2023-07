Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: va recruter 700 jeunes ingénieurs en Inde information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 15:33









(CercleFinance.com) - Alstom lance son programme phare Young Engineering Graduate Program (YEGP) 2023 avec pour objectif d'intégrer 700 jeunes ingénieurs diplômés en Inde au cours des deux prochains mois.



' Il s'agit du nombre le plus élevé jamais enregistré dans le cadre de cette initiative dans le pays ' indique le groupe.



' Le YEGP est un élément clé de la stratégie de recrutement d'Alstom en Inde depuis 2015, qui vise à former de jeunes ingénieurs talentueux pour répondre aux besoins des entreprises indiennes et mondiales '.



Le recrutement sur le campus a été effectué dans 54 universités réparties dans 26 États, allant de plusieurs États du nord-est à Gujarat et de Jammu & Kashmir à Kerala. Le nombre de recrutements dans les seuls États du Nord-Est a été multiplié par deux par rapport aux 30 recrutements de l'année dernière (2022).





