Alstom: va présenter ses solutions de mobilité verte information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 11:25

(CercleFinance.com) - Alstom annonce sa présence aux Rencontres Nationales du Transport Public (RNTP), qui se dérouleront du 17 au 19 octobre 2023 à Clermont-Ferrand, l'occasion pour la firme tricolore de présenter sa gamme de solutions innovantes pour une mobilité verte et pour des voyages 'plus sûrs et plus sains', au profit des agglomérations et des régions.



Pour le transport régional, Alstom présentera aux RNTP des solutions de matériel roulant qui ont fait leurs preuves comme le train Omneo, pour les services Intercités et régionaux à grande capacité, ou le tram-train Citadis Dualis, qui peut constituer une solution de transport frugal pour certaines lignes de desserte fine du territoire.



Alstom présentera également son expertise en matière de transport urbain et présentera sa gamme de métros Metropolis et de tramways Citadis, grâce notamment à la maquette du tramway de Nantes qui sera exposée sur le stand.