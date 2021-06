Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : va moderniser le Metromover de Miami-Dade Cercle Finance • 23/06/2021 à 17:57









(CercleFinance.com) - Alstom a été choisi par le Département des transports et des travaux publics du Comté de Miami-Dade afin de fournir sa solution de contrôle des trains basé sur la communication (CBTC) Cityflo 650 pour le système Metromover de Miami-Dade. Dans le cadre d'un contrat de près de 120 millions d'euros (environ 140 millions de dollars américains), Alstom remplacera également (ou rénovera) différents éléments et composants du système Metromover. De nouvelles fonctionnalités augmentant la fiabilité et la disponibilité du système seront mises en place, réduisant les frais de maintenance et permettant une exploitation plus efficace et plus de sécurité pour les passagers, assure Alstom. Jérôme Wallut, Président d'Alstom Amérique s'est dit 'ravi' d'accompagner le Comté de Miami-Dade dans la modernisation de son système. ' Ce contrat confirme la position d'Alstom en tant que l'un des principaux fournisseurs de technologie CBTC dans le monde', a-t-il réagi.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.30%