Alstom : va livrer 36 trains Metropolis au Brésil

(CercleFinance.com) - Alstom a été choisi par le concessionnaire ViaMobilidade Linhas 8 e 9 pour livrer 36 rames de huit voitures, qui seront mises en service sur les lignes 8-Diamante et 9-Esmerala du métro de São Paulo, au Brésil. ' L'un des atouts majeurs de ces rames est leur durabilité : les charpentes de caisse construites en acier inoxydable peuvent durer plus de 40 ans et sont plus légères que les modèles en acier carbone ' indique le groupe. ' De plus, les rames consomment moins d'énergie et ont donc un meilleur rendement énergétique. Chaque métro peut en outre transporter jusqu'à 2 600 passagers ' rajoute Alstom.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.53%