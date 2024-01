Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: va livrer 18 rames à DB Regio en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 08:37









(CercleFinance.com) - Alstom va livrer 18 rames automotrices électriques ultramodernes à deux niveaux de type Coradia Max à DB Regio.



La commande comprend neuf rames de trois voitures et neuf rames de cinq voitures, qui seront mises en service à l'occasion du passage aux horaires d'hiver en décembre 2027 sur la ligne régionale express RE1 Hambourg - Rostock, une ligne très fréquentée du réseau ' Baltique-Alster ' (Ostsee-Alster ou OSTA).



Après l'électrification de la ligne entre Bad Kleinen et Lübeck et la construction d'une courbe de raccordement, les trains circuleront également jusqu'à Lübeck.



' Le Nord de l'Allemagne prend le virage de la mobilité. Avec nos nouveaux trains à deux niveaux, nous allons aider DB Regio à développer son offre de voyage dans les Länder de Hambourg, du Schleswig-Holstein et de Mecklembourg-Poméranie occidentale, de manière durable et moderne ', a déclaré Müslüm Yakisan, Président de la région Allemagne, Autriche et Suisse chez Alstom.





