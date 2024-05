Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: va fournir 6 trains en plus à TransLink à Vancouver information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 17:41









(CercleFinance.com) - Alstom fournira 6 trains SkyTrain Mark V (30 voitures) supplémentaires à TransLink à Vancouver, en Colombie-Britannique, dans le cadre d'un contrat d'une valeur d'environ 86 millions d'euros (123 millions de dollars canadiens).



Le design du Mark V se compose de trains de cinq voitures, tous à extrémité ouverte permettant aux voyageurs de circuler entre les voitures. Les voitures ont pour la plupart des sièges orientés vers l'avant et comprennent plus d'espace pour les vélos et les bagages. Les nouveaux affichages digitaux à bord fourniront aux voyageurs des informations de transport améliorées.



' Cette commande supplémentaire de nos véhicules fabriqués au Canada, spécialement conçus pour le SkyTrain de Vancouver, contribuera à améliorer les déplacements quotidiens dans la grande région de Vancouver. ' déclare Michael Keroullé, Président et Directeur Général d'Alstom Amériques.



Alstom fournit actuellement à TransLink 41 trains Mark V (205 voitures). Les premiers trains ont été livrés à Vancouver en décembre 2023.





