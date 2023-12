Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: va fournir 24 rames de tramways à Lille information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 11:17









(CercleFinance.com) - Alstom rapporte avoir été choisi pour fournir à la Métropole Européenne de Lille (MEL) lesnouvelles rames de tramways de la Ligne R et de la Ligne T du réseau lillois.



Une première commande comprendra 24 rames Citadis, à laquelle 6 rames supplémentaires pourraient s'ajouter.

Les premières livraisons auront lieu au début de l'année 2026 pour une mise en service prévue mi-2026.



Evoquant 'un concentré d'innovations au service du bien-être des voyageurs', Astom met en avant la climatisation des rames, le système d'informations voyageursdynamique ou encore le dispositif devidéoprotection.



De plus, 'ces tramways sont économes en énergie, grâce à une nouvelle motorisation, une gestion efficace du confort climatique et des éclairages 100 % LED. Ces tramways sont éco-conçus, recyclables à 95 % et revalorisables à 99 %', conclut Alstom.





