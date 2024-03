Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: va fournir 103 nouvelles rames MF19 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 18:07









(CercleFinance.com) - Alstom fournira à Île-de-France Mobilités et RATP 103 nouvelles rames MF19, le métro fer nouvelle génération, pour un montant total de plus de 800 millions d'euros, intégralement financé par Île-de-France Mobilités.



Cette nouvelle flotte viendra renouveler le matériel roulant des lignes 13, 12 et 8 du métro francilien à partir de 2027.



Cette commande additionnelle s'inscrit dans le contexte du contrat-cadre signé en décembre 2019 entre RATP (mandatée par Île-de-France Mobilités) et Alstom et portant sur la livraison d'un maximum de 410 rames MF19. À terme, le MF19 équipera 8 lignes du métro francilien (lignes 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12, 13).



Un premier lot de 44 rames avait été commandé en 2019. Ces rames seront déployées progressivement sur les lignes 10, 7bis et 3bis à partir de 2025.





