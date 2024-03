Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: va équiper le métro de Porto au Portugal information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé que sa technologie de signalisation urbaine a été sélectionnée pour améliorer la connectivité des passagers sur la nouvelle ligne rose du métro de Porto au Portugal.



Alstom développera et équipera la nouvelle ligne du système de signalisation Cityflo 250 qui permettra la surveillance en temps réel des véhicules. L'ingénierie, l'installation et la mise en service du système seront réalisées sur le site d'Alstom à Maia, dans le district de Porto.



Une fois inaugurée, la demande devrait augmenter de plus de 30 millions de passagers au cours de la première année complète d'exploitation.



Il réduira considérablement l'utilisation des véhicules privés, réduisant ainsi les embouteillages et évitant l'émission de près de 1 500 tonnes de CO2 par an.





