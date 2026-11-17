Alstom va changer son organisation après des déboires en Allemagne et de lourdes pertes

Alstom va changer son organisation de travail et prévoit de faire des annonces d'ici la fin de l'année après avoir perdu près d'un milliard d'euros au premier semestre de son exercice en raison de gros ennuis industriels en Allemagne ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Alstom va changer son organisation de travail et prévoit de faire des annonces d'ici la fin de l'année après avoir perdu près d'un milliard d'euros au premier semestre de son exercice en raison de gros ennuis industriels en Allemagne.

Le deuxième constructeur ferroviaire mondial, malgré un carnet de commandes bien garni, a perdu 954 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé après un bénéfice net de 220 millions d'euros l'an passé, en raison de surcoûts très importants enregistrés sur plusieurs projets de trains régionaux en Allemagne.

"Les résultats du premier semestre reflètent les difficultés d'exécution des projets récemment identifiées" a commenté le directeur général Martin Sion cité dans le communiqué de résultats.

"Nous agissons résolument sur les principaux leviers afin d'améliorer l'exécution, notamment le modèle opérationnel et la stratégie commerciale, tout en poursuivant un objectif de désendettement de 2 milliards d'euros afin de renforcer son bilan", a-t-il résumé.

En Allemagne, les difficultés techniques rencontrées portent sur la conception et la fabrication du train régional Coradia Max, commandé à 1.300 exemplaires dans six contrats différents signés entre 2021 et 2024 avec différents Länder (États régionaux) allemands.

Le groupe, qui a dû repousser sa prévision d'homologation de ce train à 2028 et ses dates de livraison, a subi deux corrections boursières sévères depuis le début de l'année en raison de ses ennuis industriels.

Depuis le début de l'année, le titre a perdu 60% de sa valeur en bourse.

"La gestion du projet n'a pas été au niveau où elle aurait dû être", a expliqué M. Sion devant des analystes. "Il y a eu des erreurs d'ingénierie qui n'ont pas été détectées assez tôt". Le groupe prévoit donc de réorganiser sa façon de travailler en amont des projets, ainsi que la phase de gestion et de suivi des projets, a-t-il ajouté.

"Douloureux"

Interrogé par un analyste, M. Sion a indiqué qu'il n'entendait pas recentraliser toute la conception-production pour autant. "Le fait que nous soyons près des opérateurs est important, car les règles d'homologation des trains sont différentes d'une région à l'autre", a-t-il dit.

Selon les commandes, qu'il s'agisse de métro, de tramway, de trains régionaux ou de trains à grande vitesse, les ingénieurs d'Alstom travaillent en effet en direct avec les ingénieurs des compagnies ferroviaires qui vont exploiter les rames.

"Le développement du train Coradia Max est douloureux, il est plus long que prévu et plus cher que ce que nous pensions, mais le produit est bon", a affirmé M. Sion, en précisant que le groupe a désormais un calendrier et un plan de tests précis pour jauger le train.

D'une manière générale, à la fin de l'exercice en cours, le groupe estime que l'ensemble de ses contrats commerciaux dans le monde aura été contrôlé et revu par les "équipes-tigre" que M. Sion a mis en place depuis son arrivée à la tête du groupe pour évaluer leur qualité d'exécution industrielle.

Ces équipes ("tiger team" en anglais) "ne regardent pas nécessairement les projets qui présentent les plus basses perspectives de marge financière", a-t-il répondu à une analyste.

Elles contrôlent chaque projet "où nous avons identifié des risques techniques, des risques d'homologation, des risques industriels, dont nous ne sommes pas sûrs qu'ils aient été proprement pris en compte", a-t-il ajouté.

Depuis plusieurs mois, Alstom avait indiqué qu'il prévoyait de présenter "au deuxième trimestre 2027" un nouveau plan stratégique et opérationnel à long terme ainsi que ses perspectives, lors d'une journée dédiée à ses investisseurs.

Le constructeur se rassure sur ses capacités technologiques en citant la mise en service commercial de son train à grande vitesse Avelia Horizon de nouvelle génération en France par la SNCF (TGV M) le 6 novembre, qui "témoigne des compétences" des équipes et de la "force des technologies d'Alstom".

Au premier semestre, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 9,33 milliards d'euros contre 9 milliards l'an passé (+3%).

Il a reçu 10,9 milliards d'euros de nouvelles commandes au cours des six mois, ce qui porte son carnet de commandes total à 111 milliards d'euros, et lui offre "une forte visibilité sur ses ventes futures".