Alstom-Une perte nette ajustée de 822 mlns d'euros au S1 sur fond de difficultés en Allemagne

Alstom ALSO.PA a publié mardi une perte nette ajustée semestrielle de 822 millions d'euros, tout en confirmant les objectifs annuels dégradés annoncés au début de novembre , en raison de difficultés d’exécution sur sa plateforme Coradia Max et sur plusieurs projets en Allemagne.

Le groupe ferroviaire français a enregistré une perte nette ajustée de 822 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2026-2027, contre un bénéfice net de 338 millions d'euros un an plus tôt.

La dette nette du groupe s'élevait à 1,104 milliard d'euros au 30 septembre, contre 404 millions d'euros six mois plus tôt.

"Les résultats du premier semestre reflètent les difficultés d'exécution des projets récemment identifiées", a déclaré Martin Sion, directeur général du groupe, dans un communiqué, ajoutant que le groupe agissait "résolument sur les principaux leviers afin d'améliorer l'exécution" tout en poursuivant "un objectif de désendettement de 2 milliards d'euros afin de renforcer notre bilan".

(Rédigé par Elena Smirnova et Zakarya Meliani)