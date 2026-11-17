Alstom: Une perte nette ajustée de 822 mlns d'euros au S1 sur fond de difficultés en Allemagne

L'usine Alstom d'Aytre, près de La Rochelle

17 novembre (Reuters) - Alstom a ‌publié mardi une perte nette ajustée ​semestrielle de 822 millions d'euros, tout en confirmant les objectifs annuels dégradés annoncés ​au début de novembre, en raison de ​difficultés d’exécution sur sa ⁠plateforme Coradia Max et sur plusieurs ‌projets en Allemagne.

Le groupe ferroviaire français a enregistré une perte nette ​ajustée ‌de 822 millions d'euros au ⁠premier semestre de son exercice 2026-2027, contre un bénéfice net de 338 millions ⁠d'euros un ‌an plus tôt.

La dette nette ⁠du groupe s'élevait à 1,104 milliard ‌d'euros au 30 septembre, ⁠contre 404 millions d'euros six mois ⁠plus tôt.

"Les ‌résultats du premier semestre reflètent les difficultés ​d'exécution des ‌projets récemment identifiées", a déclaré Martin Sion, directeur général du ​groupe, dans un communiqué, ajoutant que le groupe agissait "résolument ⁠sur les principaux leviers afin d'améliorer l'exécution" tout en poursuivant "un objectif de désendettement de 2 milliards d'euros afin de renforcer notre bilan".

(Rédigé par Elena Smirnova et ​Zakarya Meliani)