Alstom: une nouvelle signalisation pour une ligne en Égypte information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Alstom a mis en service commercial avec succès la nouvelle signalisation de la ligne ferroviaire Beni Suef Assuyt (BSA) couvrant 15 stations entre Beni Suef et Assyut, qui est officiellement ouverte au public en Égypte.



Dans le cadre de son contrat de construction de la ligne BSA de 250 kilomètres, Alstom était responsable de tous les aspects de la conception, de l'installation, des essais et de la mise en service.



Les composants du système garantissent un service ferroviaire de classe mondiale avec une fonctionnalité et une flexibilité supérieure.



' Notre objectif est de renforcer la sécurité et l'efficacité de l'exploitation des lignes tout en améliorant l'expérience de voyage des passagers. Cette réalisation marque une étape majeure dans nos efforts continus pour fournir des solutions de mobilité de classe mondiale qui répondent et dépassent les attentes de nos clients ' a déclaré Ramy Salah, directeur général d'Alstom pour l'Égypte.





