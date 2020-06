Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : une joint-venture pour le Grand Paris Express Cercle Finance • 19/06/2020 à 07:43









(CercleFinance.com) - Alstom, RATP Dev, ComfortDelGro Transit ont annoncé la création d'un groupement - pour répondre aux appels d'offres du Grand Paris Express. Les trois entreprises créeront une joint-venture avec participation majoritaire de RATP Dev. ' RATP Dev, ComfortDelGro Transit et Alstom ont choisi d'associer leurs expertises stratégiques pour proposer à Île-de-France Mobilités et aux Franciliens des solutions intégrées de transports multimodaux et intermodaux aux meilleurs standards internationaux d'exploitation, de maintenance et de service ' indique le groupe.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.44%