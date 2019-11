Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : une affaire à près de 200 millions en Lombardie Cercle Finance • 29/11/2019 à 09:23









(CercleFinance.com) - Alstom a remporté un nouveau contrat, cette fois en Italie auprès d'une filiale de l'opérateur ferroviaire lombard Ferrovie Nord Milano (FNM). L'affaire, qui porte sur la fourniture de 31 trains régionaux Coradia Stream à partir de 2022, est chiffrée à 194 millions d'euros. Notons que ce contrat est assorti d'une option, exerçable dans huit ans, portant sur l'achat de 30 trains supplémentaires, et aussi sur un 'service de maintenance préventive et corrective'. 'Au cours des dix dernières années, Alstom a livré 44 trains régionaux à la Lombardie', précise Michele Viale, responsable de l'équipementier ferroviaire français pour l'Italie et la Suisse. Les trains seront fabriqués par Alstom en Italie.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.39%