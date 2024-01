Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: un rapport étudie l'impact des activités en France information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la publication de son premier 'Rapport d'Impact France'. Conduite en partenariat avec Ernst & Young, l'étude s'intéresse à l'impact des activités d'Alstom sur le territoire français ainsi qu'aux contributions et engagements pris par le groupe en faveur d'une mobilité décarbonée.



' Notre volonté, c'est de mettre en lumière le caractère pleinement intégré de la RSE dans notre définition de la performance d'entreprise. L'ensemble de nos actions vise autant à donner de la valeur à notre expertise qu'à contribuer au développement à long terme de nos collaborateurs et de la société dans son ensemble', explique Jean-Baptiste Eyméoud, le président d'Alstom France.



Alstom évoque par exemple 'un portefeuille complet de solutions ferroviaires plus respectueuses de l'environnement' et indique à ce titre être devenu 'le premier constructeur ferroviaire à obtenir le label RSE délivré par Afnor avec un niveau confirmé'.



La multinationale ajoute que ses tramways Citadis et trains à très grande vitesse Avelia produits sont recyclables à plus de 90 %



'Les solutions développées et fabriqués par nos 12 000 collaborateurs en France consomment en moyenne 23 % d'énergie en moins que celles de 2014', conclut la firme.







Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.49%